Экс-глава Минфина спрогнозировал курс рубля к концу года

До конца 2024 года курс доллара составит не более 90 рублей, что будет свидетельствовать об укреплении национальной валюты. Об этом заявил бывший министр финансов РФ и банкир Михаил Задорнов в колонке для газеты «Известия».

«Оправданный курс рубля сейчас в коридоре 88–90 за доллар», — написал Задорнов.

Экс-министр отметил, что Минфин и Центральный банк России не имеют целей и механизмов для «подкручивания курса». По его словам, стоимость национальной валюты зависит от объемов экспорта и импорта.

Задорнов обратил внимание, что в текущем году российский экспорт в денежном выражении остался на уровне прошлого года, однако импорт упал на 10%. Это свидетельствует о том, что компании продолжают зарабатывать прежний уровень валюты, но спрос на нее падает, уточнил экс-министр. Подобный исход, как подчеркнул банкир, позволяет рублю укрепиться.

До этого кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин сообщил, что в октябре курс доллара будет колебаться по отношению к рублю в пределах 3-5 рублей как вверх, так и вниз. То есть американская валюта будет стоить от 86 до 96 рублей.

Ранее россиян предупредили о рисках инвестиций в экзотические валюты.