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Россияне отвернулись от автокредитов

НБКИ: выдача автокредитов в августе снизилась на 7,6%

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Elena Mayorova/Global Look Press

Объем выдачи кредитов на покупку автомобиля в России по итогам августа снизился на 7,6% по сравнению с июлем. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В прошлом месяце россияне оформили 144,1 тыс. автокредитов на 210,6 млрд рублей. Для сравнения: в июле российские банки выдали 155,9 тыс. займов на покупку машины на общую сумму 230,3 млрд.

Между тем в годовом выражении объем выдач автокредитов россиянам, напротив, вырос, причем заметно — на 42,7%.

Больше всего кредитов на приобретение авто оформили жители Москвы (7,77 тыс.) и Московской области (7,74 тыс.). Следом идут Татарстан (6,57 тыс.), Ростовская область (6,37 тыс.) и Краснодарский край (6,11 тыс.).

Средняя цена нового автомобиля в России в августе достигла 3,65 млн рублей. Поддержанную машину можно купить в среднем за 2,08 млн рублей.

Ранее россиянам рассказали, как рассчитать кредитную нагрузку на семейный бюджет.

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