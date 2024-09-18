Летать экономом стало значительно дороже

С начала года билеты в экономклассе российских авиакомпаний подорожали на рекордных 28,4%. Об этом пишет РБК.

Средняя стоимость перелета в августе составила 7912,64 рубля в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимальный показатель за все время ведения статистики (с 2000 года).

Между тем темпы роста пассажиропотока в прошлом месяце начали снижаться. Так, в августе прирост составил лишь 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 12,1 млн человек.

Внутренние перевозки и вовсе продемонстрировали отрицательную динамику – поток пассажиров сократился на 0,48% год к году, хотя еще в июле фиксировался прирост на 0,82%.

Согласно прогнозам Росавиации, по итогам текущего года пассажиропоток составит 98 млн человек. Для сравнения: в 2023-м показатель составил 105 млн.

В некоторых российских регионах наблюдается еще более агрессивный рост цен на авиабилеты. С начала года стоимость перелетов в экономклассе из Татарстана подорожала на 71,6%.

Ранее российские авиакомпании предупредили о росте цен на билеты из-за новых сборов.