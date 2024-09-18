Россиянам рассказали, почему могут отказать в выплате негосударственной пенсии

Россиянам могут отказать в выплате негосударственной пенсии из-за ошибок в соответствующем заявлении. Об этом «Газете.Ru» рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова.

«Заявление подается в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Скажем, человек решил перевести свои накопления: он просит перевести накопления из Социального фонда в НПФ, в то время как они уже формируются в НПФ. То есть ошибка. Второй причиной для отказа может стать поступление других заявлений от того же гражданина: по закону в течение года можно писать сразу несколько заявлений (о выборе управляющей компании или НПФ). Однако положительное решение в итоге принимается только по заявлению, которое было подано в текущем году последним», — отметила сенатор.

Двумя другими причинами для отказа могут стать:



несоответствие номера СНИЛС в заявлении номеру СНИЛС в договоре обязательного пенсионного страхования с НПФ;



уже назначенные выплаты из средств пенсионных накоплений.

Епифанова сказала, что если гражданин считает, что отказ неправомерен, он может обратиться в управление Социального фонда по месту жительства или по месту фактического пребывания.

Чтобы получить пенсионные накопления из НПФ по достижении пенсионного возраста, нужно обратиться в соответствующий фонд с заявлением о назначении выплат. При обращении требуются паспорт, СНИЛС, банковские реквизиты, пенсионное удостоверение или справка Социального фонда, которая подтверждает назначение страховой пенсии по старости.

Главными условиями для получения накоплений являются:



наличие денег на накопительном пенсионном счете;



достижение планки «старого» пенсионного возраста — в 2024 году это 63 года для мужчин и 58 лет для женщин.

Варианты получения негосударственной пенсии могут быть разными. К примеру, единовременная выплата полагается, если сумма накоплений не превышает 5% от размера страховой пенсии, а также при получении страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Она подходит тем, у кого мало средств на счете, а также тем, кому не хватает стажа и пенсионных баллов (менее 15 лет и 28,2 баллов).

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