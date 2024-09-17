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Эксперты выяснили неожиданный факт о ценах на отдых в Турции

АТОР: «all inclusive» в отелях в Турции в начале октября дороже, чем в сентябре

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Umit Bektas/Reuters

Отдых по схеме «all inclusive» в отелях в Турции в начале октября обойдется россиянам дороже, чем в сентябре. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Это может показаться парадоксом, но в сравнении с ценами, которые мы зафиксировали в середине августа на туры с теми же параметрами и вылетом 15 сентября, цены на отдых в первой половине октября – не ниже, а выше сентябрьских», — сообщили в организации.

Отмечается, что в сегменте популярных отелей среднего уровня разница составляет 10-15%, а в сегменте отелей уровня «5* делюкс» — на 3-5%.

Туроператор FUN&SUN объяснил такую динамику тем, что в конце сентября и октябре загрузка в большинстве отелей в Турции составляет почти 100%. При этом в 2024 году в появилось много октябрьских туров, приуроченных к школьным каникулам.

До этого туроператоры выяснили, что россияне перестали тратить деньги за пределами отелей «все включено» в Турции.

Ранее в отелях Турции вновь предложили отменить «all inclusive».

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