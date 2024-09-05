Россияне перестали тратить деньги за пределами отелей «все включено» в Турции

Россияне практически прекратили тратить деньги за пределами отелей all inclusive в Турции. Причина — проблемы с оплатой российскими картами за границей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхана Санджара.

«Российские туристы не могут использовать свои карточки для расчетов, поэтому они не покидают отели системы «все включено», — поделился эксперт.

Сложившаяся ситуация на ряду с высокой инфляцией в самой Турции ударила по местному бизнесу. Так, отели курорта Бодрум в этом году заполнены не полностью, а рестораны стоят полупустые.

Как заявлял ранее председатель Палаты продавцов и ремесленников Кемера Болат Унсал, текущий туристический сезон оказался худшим за последние 27 лет для владельцев магазинов на курортах.

Несмотря на проблемы с оплатой и высокие цены, Турция в этом году осталась лидером выездного туризма для россиян.

Ранее были названы страны с самыми дешевыми отелями в сентябре.