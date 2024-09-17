Ограничения РФ на титан ударят по западным производителям

Ограничения на экспорт из России титана, урана и другого стратегического сырья обернутся серьезными последствиями для Запада. Об этом газете «Известия» рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

«При введении российской стороной таких мер в западных странах вырастут цены на эти категории товаров», — сказал доцент.

По его словам, это сырье крайне важно странам Запада для высокотехнологичного производства и энергетики.

«Я бы ожидал серьезного роста цен на урановое, титановое сырье и никель. Российские производители, использующие это дешевое сырье, окажутся в выгодном положении по сравнению с зарубежными конкурентами, для которых оно значительно подорожает. Многие наши компании резко усилят конкурентоспособность», — заявил Чирков.

Хотя в краткосрочной перспективе добывающие предприятия РФ могут недополучить выручку, эксперт видит возможности для переориентации поставок.

«Россия может перенаправить сырьевые потоки на дружественные страны БРИКС с их быстрорастущими экономиками», — подытожил эксперт.

В начале сентября Китай начал антидемпинговое расследование против импорта канадского рапса, что эксперты расценили как ответ на планы Канады ввести пошлины на китайские электромобили. В 2023 году Китай импортировал 5,5 млн тонн канолы, 94% которой поступило из Канады.

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