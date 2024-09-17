В РФ раскрыли картель поставщиков оборудования для школ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор при реализации национального проекта «Образование» на сумму ₽275,27 млн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов на поставку учебного и компьютерного оборудования. По предварительной оценке, реализация картеля позволила его участникам заключить государственные контракты на сумму ₽275 млн 273 тыс.руб.

В сговоре при участии в торгах подозреваются компании «Сигма», «Империум», «А1» и индивидуальный предприниматель. Картель действовал на территории Республики Бурятия, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Архангельской, Брянской и Новгородской областей.

До этого в ФАС сообщили, что уровень газификации в России достиг 73,8%. Лидерами на Дальнем Востоке стали Хабаровский край (61,8%), Сахалинская область (55,76%) и Якутия (43,59%). Прирост потребления газа в этих регионах составит 127,87 млн кубометров.

Ранее в ФАС решили проверить обоснованность оптовых цен на ряд продуктов.