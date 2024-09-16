Volkswagen планирует масштабное сокращение персонала

Volkswagen AG может принять решение о закрытии нескольких заводов в этом году, что приведет к сокращению более 15 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков агентства Jefferies.

По данным экспертов, автопроизводитель способен закрыть производственные мощности без одобрения наблюдательного совета. Это может потребовать создания резервов до €4 млрд ($4,4 млрд) в четвертом квартале.

«Профсоюзы должны почувствовать давление для достижения новых соглашений, в то время как VW будет в состоянии принудительно проводить увольнения», — отметили аналитики Jefferies.

Немецкий автогигант столкнулся с высокими издержками и усилением конкуренции со стороны Tesla и китайских автопроизводителей во главе с BYD. Ранее в этом месяце VW отменил действовавшие три десятилетия гарантии занятости в Германии.

«Мы вынуждены пойти на непопулярные меры, чтобы сохранить конкурентоспособность компании в долгосрочной перспективе», — заявил один из топ-менеджеров VW.

По данным Jefferies, Volkswagen рассматривает закрытие 2-3 предприятий, при этом под угрозой находятся до пяти немецких заводов. Руководство компании сообщило аналитикам, что у них нет запасного плана в случае провала переговоров с профсоюзами.

На прошлой неделе агентство Bloomberg предупредило, что сокращение рабочих мест и возможное закрытие заводов в автопромышленности ЕС может негативно сказаться на всей экономике Евросоюза. Около трети заводов крупнейших автоконцернов работают менее чем на 50% мощности из-за низкого спроса. Учитывая, что отрасль обеспечивает 7% ВВП ЕС и 13 млн рабочих мест, ее дальнейший кризис может вызвать каскадный негативный эффект для множества смежных предприятий.

Ранее были названы три надежных недорогих седана с пробегом на российском рынке.