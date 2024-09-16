Назван самый выгодный месяц для осеннего отпуска

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина назвала октябрь самым выгодным месяцем для осеннего отпуска. Ее слова приводит РИА Новости.

«Осенью 2024 года меньше всего выходных и больше рабочих дней будет в октябре: 23 рабочих дня», — объяснила она.

Таким образом, доля взятых дней отпуска в общем числе рабочих дней в месяце будет меньше, а значит, выплаты за отработанные рабочие дни — больше.

До этого юрист Татьяна Нечаева рассказала, что октябрь окажется самым выгодным месяцем для отпуска во всем 2024 году.

По словам Нечаевой, размер отпускных зависит от количества рабочих дней в месяце: чем больше рабочих дней, тем выше сумма выплат. В августе будет 22 рабочих дня, в сентябре — 21, в октябре — 23, а в ноябре и декабре — по 21. Таким образом, самыми выгодными месяцами для отпуска в оставшейся части 2024 года станут август и октябрь.

Эксперт также отметила, что лучше всего планировать отпуск так, чтобы он начинался после получения премии — это позволит увеличить размер отпускных.

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