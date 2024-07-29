Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

Август и октябрь окажутся наиболее выгодными месяцами для отдыха в оставшиеся месяцы этого года. Увеличить размер отпускных выплат можно, если в период отпуска включить выходные дни. Об этом сообщила РИА Новости эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева из компании Headhunter.

По словам Нечаевой, размер отпускных зависит от количества рабочих дней в месяце: чем больше рабочих дней, тем выше сумма выплат. В августе будет 22 рабочих дня, в сентябре – 21, в октябре – 23, а в ноябре и декабре – по 21. Таким образом, самыми выгодными месяцами для отпуска в оставшейся части 2024 года станут август и октябрь.

Эксперт также отметила, что лучше всего планировать отпуск так, чтобы он начинался после получения премии — это позволит увеличить размер отпускных.

«Если вы знаете о предстоящем повышении зарплаты, то стоит отложить отпуск до момента, когда это повышение вступит в силу», — посоветовала она.

Нечаева добавила, что при планировании отпуска следует учитывать выходные дни, так как за них тоже начисляются отпускные, что может значительно увеличить общую сумму выплат.

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