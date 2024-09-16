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Боливия может нарастить экспорт лития в РФ

Глава минэнерго Боливии Роблес заявил о стремлении нарастить экспорт лития в РФ

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Juan Karita/AP

Министр углеводородов и энергетики Боливии Фредди Густаво Веласкес Роблес заявил, что его страна планирует нарастить экспорт карбоната лития в РФ. Его слова приводит «Известия».

«Россия была одним из основных покупателей лития у нашей страны. Надеемся, что такое сотрудничество продолжится. Конечно, мы хотели бы поставлять больше лития в Россию», — заявил министр.

В сентябре 2024 года российская компания «Ураниум Уан Груп» и боливийская госкомпания YLB подписали контракт о строительстве завода по производству карбоната лития в Уюни. В год там планируется выпускать 14 тыс. т карбоната лития.

В этом контракте прописан план о производстве 14 тыс. т карбоната лития в год в солончаке Уюни. Он предполагает инвестицию более чем в $970 млн, которые попадут в бюджет страны. Будет использоваться технология прямой добычи лития.

До этого президент России Владимир Путин заявил о важности добычи лития в Тыве для импортозамещения.

В регионе находятся месторождения, в которых лежит 30% разведанных запасов лития в стране. Этот радиоактивный металл используется при производстве аккумуляторов, электроники, комплектующих. Металлический литий чаще всего получают электролизом расплава солей или восстановлением из оксида.

Ранее сообщалось, что 8% позвоночных в мире могут исчезнуть из-за добычи лития и кобальта.

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