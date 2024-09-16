Россияне побили рекорд по объему взятых микрозаймов

Россияне за май 2024 года взяли рекордные ₽81,4 млрд микрозаймов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Скоринг Бюро».

Всего в преддверии летних отпусков россияне заключили 6,34 млн договоров о микрозаймах. Отмечается, что в 2023 году в месяц (какой именно, не уточняется), россияне получили микрозаймы на сумму 46,6 млрд руб.

При этом в июле 2024 года россияне оформили 2,95 млн микрозаймов.

Активнее всего за микрозаймами в прошлом месяце обращались жители Москвы и Московской области. По итогам прошлого месяца они оформили 167,2 тыс. и 141,1 тыс. таких кредитов соответственно. На третьем месте жители Краснодарского края с 113,5 тыс.

В топ-5 по объему выдачи микрозаймов также вошли Свердловская область (99,6 тыс.) и Республика Башкортостан (96,8 тыс.).

Ранее россияне с высшим образованием стали чаще брать микрозаймы.