Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне побили рекорд по объему взятых микрозаймов

РБК: россияне за месяц взяли рекордные 81,4 млрд рублей микрозаймов

close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Россияне за май 2024 года взяли рекордные ₽81,4 млрд микрозаймов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Скоринг Бюро».

Всего в преддверии летних отпусков россияне заключили 6,34 млн договоров о микрозаймах. Отмечается, что в 2023 году в месяц (какой именно, не уточняется), россияне получили микрозаймы на сумму 46,6 млрд руб.

При этом в июле 2024 года россияне оформили 2,95 млн микрозаймов.

Активнее всего за микрозаймами в прошлом месяце обращались жители Москвы и Московской области. По итогам прошлого месяца они оформили 167,2 тыс. и 141,1 тыс. таких кредитов соответственно. На третьем месте жители Краснодарского края с 113,5 тыс.

В топ-5 по объему выдачи микрозаймов также вошли Свердловская область (99,6 тыс.) и Республика Башкортостан (96,8 тыс.).

Ранее россияне с высшим образованием стали чаще брать микрозаймы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами