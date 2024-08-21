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Стало известно, сколько микрозаймов россияне взяли в июле

НБКИ: в июле россияне оформили 2,95 млн микрозаймов

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Россияне в июле взяли 2,95 млн микрозаймов, что на 1% превышает количество выдач месяцем ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Активнее всего за микрозаймами в прошлом месяце обращались жители Москвы и Московской области. По итогам прошлого месяца они оформили 167,2 тыс. и 141,1 тыс. таких кредитов соответственно. На третьем месте жители Краснодарского края с 113,5 тыс.

В топ-5 по объему выдачи микрозаймов также вошли Свердловская область (99,6 тыс.) и Республика Башкортостан (96,8 тыс.).

«После падения в июне в июле выдача микрозаймов стабилизировалась, вернувшись, по сути, к минимальным значениям второй половины прошлого года. Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка», — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

До этого в России зафиксировали сокращение доли выдачи ссуд закредитованным заемщикам.

Ранее российские банки начали ужесточать условия корпоративного кредитования.

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