Эксперты объяснили, как скажется на Западе ограничение экспорта титана из РФ

Tsargrad.tv выяснил у экспертов, как ограничение экспорта из России урана и титана, которое обсуждалось на недавнем совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, скажется на западной экономике.

Издание напоминает, что титан, в производстве которого Россия лидирует, является одним из основных ресурсов в авиастроении. До начала специальной военной операции на Украине большая доля экспорта этого металла из РФ приходилась на французскую авиастроительную корпорацию Airbus и американскую компанию Boeing.

Что касается урана, Россия также занимает лидирующие позиции на мировом рынке.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напомнил, что Китай уже ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

«Россия тоже может ограничить поставки титана и других полезных ископаемых в западные страны, спровоцировав как минимум рост цен, что ударит по Европе», — отметил эксперт.

Экономический обозреватель Юрий Пронько при этом подчеркнул, что в данном вопросе необходимо проявить осторожность, поскольку Россия получает ощутимую прибыль с продажи вышеуказанных ресурсов западным странам.

11 сентября, в ходе совещания с членами правительства, российский лидер предложил подумать об ограничениях экспорта из РФ стратегического сырья, такого как уран, титан и никель.

Путин обратил внимание, что РФ является лидером по запасу стратегических видов сырья. По его мнению, раз уж поставки ряда товаров в страну ограничиваются, то и России стоит «подумать об определенных ограничениях». При этом он подчеркнул, что ничего не нужно делать себе во вред.

Ранее Путин заявил о необходимости обеспечить ресурсный суверенитет страны.