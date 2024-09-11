Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, на сколько сократился экспорт нефти из России в ЕС

За два года российский экспорт нефтепродуктов в Евросоюз упал в девать раз

close
Егор Еремов/РИА «Новости»

За последние два года объемы поставок российской нефти в Евросоюз сократились в девять раз. Об этом свидетельствует анализ данных национальных статистических служб, проведенный РИА Новости

В первом полугодии 2024 года Россия экспортировала в ЕС около 6,3 млн тонн нефти, что на 51,2 млн тонн меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Это снижение связано с введением европейских ограничений на поставки российского сырья.

Несмотря на значительное сокращение, Россия смогла перенаправить весь выпавший объем другим покупателям. Главными импортерами стали Китай и Индия, которые за шесть месяцев текущего года увеличили закупки вдвое — на 52,4 млн тонн по сравнению с прошлым годом.

«Если исходить из последних доступных данных по экспорту нефти за 2024 год, то поставки в Евросоюз могут составлять чуть больше 5% от всех российских поставок за рубеж», — отмечается в анализе.

Среди европейских стран крупнейшими покупателями российской нефти в этом году стали Венгрия и Словакия, импортировавшие 15,37 и 15,03 млн баррелей соответственно в первом полугодии. Для Венгрии Россия является единственным поставщиком этого сырья, а для Словакии на нее приходится 98% импорта. Чехия также продолжает закупать российскую нефть — почти 40% от общего объема импорта в первом полугодии.

Ранее на Украине опровергли планы прекращения транзита нефти из России

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами