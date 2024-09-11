Стало известно, на сколько сократился экспорт нефти из России в ЕС

За последние два года объемы поставок российской нефти в Евросоюз сократились в девять раз. Об этом свидетельствует анализ данных национальных статистических служб, проведенный РИА Новости

В первом полугодии 2024 года Россия экспортировала в ЕС около 6,3 млн тонн нефти, что на 51,2 млн тонн меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Это снижение связано с введением европейских ограничений на поставки российского сырья.

Несмотря на значительное сокращение, Россия смогла перенаправить весь выпавший объем другим покупателям. Главными импортерами стали Китай и Индия, которые за шесть месяцев текущего года увеличили закупки вдвое — на 52,4 млн тонн по сравнению с прошлым годом.

«Если исходить из последних доступных данных по экспорту нефти за 2024 год, то поставки в Евросоюз могут составлять чуть больше 5% от всех российских поставок за рубеж», — отмечается в анализе.

Среди европейских стран крупнейшими покупателями российской нефти в этом году стали Венгрия и Словакия, импортировавшие 15,37 и 15,03 млн баррелей соответственно в первом полугодии. Для Венгрии Россия является единственным поставщиком этого сырья, а для Словакии на нее приходится 98% импорта. Чехия также продолжает закупать российскую нефть — почти 40% от общего объема импорта в первом полугодии.

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