В Финляндии зафиксировали рекордное число банкротств в ресторанном бизнесе

С января по август 2024 года в Финляндии закрылся 691 ресторан, что больше, чем за весь 2023 год (382 заведения). Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные поставщика услуг цифрового бизнеса и информации для потребителей Asiakastieto.

В публикации отмечается, что за первые семь месяцев 2024 года в Финляндии закрылось на 80% ресторанов больше, чем в прошлом году.

По словам директора Ассоциации предпринимателей гостиничного и ресторанного бизнеса MaRa Тимо Лаппи, заведения продолжают закрываться в стране и дальше, вплоть до конца 2024 года. Он подчеркнул, что ресторанный бизнес Финляндии «еще не достиг дна».

Издание отмечает, что на банкротства заведений повлияли рост расходов из-за пандемии COVID-19, снижение покупательской способности, а также российско-украинский конфликт.

В сентябре сообщалось, что за январь-август 2024 года количество корпоративных банкротств в США стало максимальным с 2020 года и вторым по величине после пика 2010 года.

В стране зафиксировано 452 банкротства компаний против 466 за аналогичный период 2020 года и 604 в январе-августе 2010 года.

Ранее Маск рассказал о стремительном банкротстве Соединенных Штатов.