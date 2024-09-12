Путин рассказал о росте товарооборота России и Ирана

Президент России Владимир Путин заявил о росте товарооборота между Москвой и Тегераном за первые шесть месяцев 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что товарооборот между Россией и Ираном скорректировался в позитивную сторону после прошлогоднего спада во взаимной торговле. По его словам, показатели выросли почти на 10%.

Путин добавил, что востребованной является работа межправкомиссии и Россия ждет назначения кандидатуры ее председателя со стороны Ирана.

В июле президент России заявил, что рост товарооборота России и Ирана в 2024 году составил 14% по сравнению с соответствующим показателем 2023 года.

До этого Белоруссия ратифицировала соглашение о свободной торговле Ирана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Ратификация соглашения произошла на фоне стабильного роста товарооборота между Белоруссией и Ираном: в 2022 году торговля между странами оценивалась в около $100 млн, а в 2023 году этот показатель вырос примерно на 40%.

Ранее ЦБ Ирана собрался запустить офшорный риал в сделках с Россией.