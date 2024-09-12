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В мире наметилась тенденция на сокращение потребления нефти

МЭА: рост спроса на нефть замедлился до минимума с пандемии

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Рост мирового спроса на нефть резко замедлился в первой половине 2024 года на фоне охлаждения китайской экономики. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете.

По данным МЭА, потребление нефти в мире выросло всего на 800 тыс. баррелей в сутки за первые шесть месяцев текущего года. Это лишь треть от роста, зафиксированного за аналогичный период 2023 года, и самый низкий показатель с момента обвала спроса во время пандемии 2020 года.

В агентстве отмечают, что китайский спрос на нефть сокращается четвертый месяц подряд. В июле потребление в Китае упало на 280 тыс. баррелей в сутки, тогда как за предыдущие 12 месяцев оно росло примерно на 1 млн баррелей ежедневно. МЭА прогнозирует, что за весь 2024 год рост спроса в Китае составит лишь 180 тыс. баррелей в сутки.

«Экономический рост Китая замедляется, а проникновение электромобилей в транспортную систему идет очень быстрыми темпами», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Агентство сохранило прогноз по росту мирового спроса на нефть на уровне 900 тыс. баррелей в сутки в 2024 году и 950 тыс. баррелей в сутки в 2025 году, что составляет менее 1%. Эти оценки ниже, чем у других аналитиков. JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. ожидают рост в 2024 году на 1,3 млн и 1,5 млн баррелей соответственно.

До этого стало известно о резком сокращении поставок российской нефти в Евросоюз. Объемы экспорта за первые шесть месяцев 2024 года снизились в девять раз. Причиной стали европейские санкции, но Россия успешно перенаправила нефть на рынки Китая и Индии.

Ранее аналитики увидели шанс для Европы и США из-за падения стоимости нефти.

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