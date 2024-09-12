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Украина выплатила рекордную сумму по внешнему долгу

Киев направил более $1 млрд на обслуживание внешнего долга

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Shutterstock/KieferPix

По итогам августа выплаты Украины по внешнему государственному долгу впервые превысили $1 млрд. Об этом пишет РИА Новости.

Из этой суммы $392,4 млн ушло на погашение задолженности перед МВФ, $266 млн — перед Всемирным банком, а еще $458,1 млн — перед другими внешними кредиторами, включая $130 млн держателям евробондов, привязанных к ВВП.

За январь — август общие выплаты по долгам внешним кредиторам достигли $4,6 млрд против $2,8 млрд за аналогичный период 2022 года. Госдолг Украины к концу июля вырос на 2%, до $155,4 млрд, из которых $113 млрд приходится на внешнюю задолженность.

«Крупнейшими держателями украинских обязательств являются ЕС ($40 млрд), МВФ ($16,5 млрд), Международный банк реконструкции и развития ($14,7 млрд), а также Канада ($5 млрд)», — следует из данных.

До этого стало известно о том, что Украина начала пятую миссию по пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ, что позволит стране привлечь $1,1 млрд . Эти средства планируется получить осенью, несмотря на значительные выплаты по старым долгам, которые превышают новый транш.

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