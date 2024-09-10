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НОВАТЭК прокомментировал сообщения о создании теневого флота для «Арктик СПГ-2»

НОВАТЭК назвал ложными сообщения о планах по созданию теневого флота

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Представители российской газодобывающей компании НОВАТЭК назвали ложными сообщения о планах по созданию теневого флота для поставок газа с месторождения «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает ТАСС.

«Заявления о том, что якобы компания занимается формированием теневого флота, его управлением и отгрузками с проекта «Арктик-СПГ-2», не соответствуют действительности», — подчеркнули в НОВАТЭК.

Также в компании заявили, что зафрахтованные «Ямал СПГ» газовозы не используются для отгрузок газа с «Арктик-СПГ 2».

До этого Reuters писало, что «Новатэк» может отказаться от третьей технической линии на «Арктик СПГ-2» из-за санкций США.

Газета «Ведомости», ссылаясь на два источника, знакомых со статистикой Минэнерго, писала в апреле, что НОВАТЭК резко снизил добычу газа на проекте «Арктик СПГ-2» в феврале 2024 года — до 83 млн куб. м, что втрое меньше январских значений и в 5 раз ниже показателей декабря 2023-го.

Ранее НОВАТЭК заказал в России три турбины для «Арктик СПГ-2».

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