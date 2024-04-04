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Стало известно о возможном сокращении «Арктик СПГ-2» из-за санкций

Reuters: «Новатэк» может урезать «Арктик СПГ-2» из-за санкций США

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Павел Львов/РИА Новости

Крупнейший российский проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» могут сократить с трех до двух технологических линий из-за санкций со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.

Изначально «Новатэк» планировал открыть вторую линию в 2024 году, а третью — в 2025. По данным источников, в настоящее время обсуждается возможность использовать оборудование для третьей линии на Мурманском заводе СПГ.

В ноябре 2023 года США включили «Арктик СПГ-2» в санкционный список.

До этого газета «Ведомости», ссылаясь на два источника, знакомых со статистикой Минэнерго, писала, что «Новатэк» резко снизила добычу газа на проекте «Арктик СПГ-2» в феврале 2024 года — всего до 83 млн куб. м, что втрое меньше январского показателя и в 5 раз ниже декабря 2023-го.

Ранее в Молдавии прокомментировали поставку газа из США.

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