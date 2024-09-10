На Украине рассказали, на что пойдут налоговые отчисления в стране

Правительство Украины планирует направить все доходы от налогов в следующем году на нужды обороны и безопасности. Об этом пишет Bloomberg cо ссылкой на заявление премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, другие расходы будут покрываться за счет внешних источников финансирования. Премьер также отметил, что за первые восемь месяцев этого года Украина удвоила производство оружия по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«За первые восемь месяцев года мы удвоили производство оружия по сравнению с тем же периодом прошлого года», — сообщил Шмыгаль.

Накануне стало известно, что Верховная рада Украины не смогла принять законопроект о повышении налогов — для принятия не хватило трех голосов. Это значительно увеличивает риск недофинансирования ВСУ. По словам депутата Даниила Гетманцева, вероятность нехватки средств для армии возросла многократно.

Ранее украинцам захотели ограничить покупки за валюту за рубежом.