Сенатор высказалась по поводу повышения налогов для самозанятых

Идея повышения налога для россиян-самозанятых с 4-6% до 13% выглядит абсурдно в логике концепции самого эксперимента со сбором на профессиональный доход, цель которого — облегчить выход предпринимателей из тени. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала cенатор РФ Ольга Епифанова.

«Пока длится эксперимент о повышении налога для самозанятых говорить бессмысленно. Повышение налогов без предоставления самозанятым социальных гарантий не целерационально. Впрочем, экспертами предлагалось введение пенсионных отчислений самозанятых даже в действующем налоговом режиме», — отметила Епифанова.

По закону для самозанятых действуют две ставки: 4% — если они оказывают услуги или продают товары другим гражданам (физлицам) и 6% — если организациям (юрлицам). Страховой или трудовой стаж копится в том случае, если за человека поступают взносы в Социальный фонд. При трудовых отношениях это является обязанностью работодателя. Самозанятые работают по договору ГПХ, и если они не совмещают свою деятельность с работой по найму, то и трудовой стаж самозанятого не учитывается. Если самозанятый рассчитывает получать страховую пенсию, он может самостоятельно делать страховые взносы в СФР. Для этого лишь нужно стать участником добровольного пенсионного страхования.

Действующий закон гарантирует, что процентная ставка налога для самозанятых не вырастет до 31 декабря 2028 года. Весной 2024 года министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что налоговый режим для самозанятых останется неизменным до 2028 года. Руководитель налоговой поддержки сервиса для безопасных сделок с проектными исполнителями Solar Staff Анастасия Рязанцева сказала «Газете.Ru» до этого, что пока российские власти официально не высказались насчет повышения налога для самозанятых, но то и дело разговоры об этом всплывают в публичном поле.

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