Стало известно, в каких городах подешевели квартиры

Средняя цена квадратного метра новых однокомнатных квартир в Нижнем Новгороде по итогам августа снизилась на 3,1% к июлю, до 208 тыс. рублей. Этот город стал единственным среди российских миллионников, где произошло сокращение стоимости «квадрата» однушек. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании »Яндекс. Недвижимость».

Там пояснили, что за месяц предложение однокомнатных лотов в новостройках города выросло на 23,7%, поэтому цены снизились.

Квадратные метры двухкомнатных квартир в новостройках подешевели в Красноярске (-2,4% за месяц, до 150 тыс. рублей) и Нижнем Новгороде (-2%, до 178 тыс. рублей). Снижение цен сопровождалось пополнением предложения, в том числе наиболее бюджетными вариантами: рост экспозиции в Красноярске составил 3,9%, в Нижнем Новгороде — 7,3%.

Медианная цена квадратного метра трехкомнатных квартир снизилась в четырех городах-миллионниках. Больше всего «квадраты» трешек в новостройках подешевели в Нижнем Новгороде (-1,7% за месяц, до 171 тыс. рублей), Красноярске (-1,1%, до 144 тыс. рублей), в Уфе (-0,9%, до 133 тыс. рублей) и Ростове-на-Дону (-0,1%, до 135 тыс. рублей).

Квадратные метры студий подешевели в трех городах-миллионниках. Максимальное снижение зафиксировано в Санкт-Петербурге (-3% за месяц, до 246 тыс. рублей). Также цена «квадрата» студий в новостройках сократилась в Ростове-на-Дону (-1,7%, до 157 тыс. рублей) и Москве (-1,3% за месяц, до 385 тыс. рублей).

Исследование было проведено в сентябре 2024 года.

Ранее сообщалось , что квадратные метры в российских новостройках стали дорожать медленнее.