В Минэкономразвития заявили о продолжении роста экономики РФ

В России продолжится экономический рост. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Минэкономразвития РФ.

«Экономический рост продолжится на фоне низкого уровня безработицы. И, соответственно, мы ожидаем достаточно высоких темпов роста производительности труда, то есть выше исторических диапазонов, что сейчас и происходит», — сказал представитель ведомства.

При этом министерство за 2024 год оценило рост производительности труда в 3,3%.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика устойчиво развивается, и по итогам года рост ВВП может превысить прошлогодние показатели.

26 августа он сообщил, что безработица в стране остается на рекордно низком уровне, она составляет 2,4%.

В мае президент России сказал, что РФ ставит задачу войти в четверку крупнейших мировых экономик.

Ранее Путин заявил, что российская экономика стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности.