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Сербия и Россия готовы начать переговоры по новому газовому контракту

Сербия анонсировала начало переговоров с Россией по газовому контракту

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РИА «Новости»

Сербия и Россия приступят к обсуждению нового газового договора в ближайшее время, заявил заместитель председателя сербского правительства Александар Вулин. Его слова приводит ТАСС.

«Торговый обмен с Российской Федерацией важен для Сербии, и это была очень важная часть встречи с президентом России Владимиром Путиным», — подчеркнул дипломат.

По словам Вулина, Сербия не смогла бы пережить зиму без российского газа.

Контракт между сербской государственной компанией «Србиягаз» и российским «Газпромом» истекает в мае 2025 года. Сейчас Сербия закупает у РФ газ по самой лучшей цене в Европе. Ожидается, что по итогам текущего года объем прокачки составит более 3 млрд кубометров.

На днях Владимир Путин призвал устранить препятствия в торговле России и Сербии.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала с начала года на продаже нефти и газа.

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