Сенатор рассказала, могут ли закончиться деньги на выплату пенсий

Стресс-сценарий, который бы предполагал, что в российском бюджете закончатся деньги на выплату пенсий, в принципе невозможен. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала сенатор РФ, член Центрального совета Партии «Справедливая Россия – За правду» Ольга Епифанова.

«Наша страна – среди лидирующих социальных экономик мира. Сегодня в России прирост доходов существенно зависит от динамики цен на нефть. Однако, даже министр финансов России Антон Силуанов недавно подчеркивал, что социальные обязательства будут исполнены государством в любом случае, даже если цены на нефть упадут: то есть деньги на выплату пенсий власти смогут найти и за счет ненефтегазовой экономики», — отметила сенатор.

По ее словам, чтобы покрыть возможный дефицит средств, правительство сможет задействовать такие резервы, как Фонд национального благосостояния и резервы Банка России.

Епифанова подчеркнула, что традиция ответственности перед соцобязательствами в России среди прочных в мире, благодаря во многом социалистическому прошлому отечественной истории. А это значит, что пенсионеры-россияне — среди самых защищенных пенсионеров в мире даже в ситуации турбулентных кризисов, заключила сенатор.

В 2024 году на пенсию выходят россиянки в возрасте от 58 лет и россияне в возрасте от 63 лет. Они получат страховую пенсию при наличии 15-летного трудового стажа и 28,2 пенсионных баллов.

Ранее сенатор объяснила неравенство в оплате труда мужчин и женщин.