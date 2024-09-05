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Чехия предложила альтернативный маршрут транзита газа из России

В Чехии готовы обеспечить транзит газа при остановке поставок через Украину

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Максим Богодвид/РИА Новости

Чехия готова обеспечить транзит газа через свою территорию при условии, если Украина прервет поставки российского топлива. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, передает ТАСС.

Глава ведомства обратил внимание еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон на мощности чешской газотранспортной системы, которая сможет достаточно заменить объем поставок, идущих из РФ в Евросоюз через Украину.

В ведомстве напомнили, что в конце 2024 года истечет срок действия российско-украинского соглашение о транзите газа. Министр подчеркнул, что пока нет никаких признаков, что соглашение будет продлено.

Прекращение поставок топлива затронет прежде всего страны, расположенные восточнее Чехии. Это около 40 млн куб. м — 42 млн. куб. газа в сутки.

5 сентября президент РФ Владимир Путин раскрыл причины увеличения поставок российского газа на Восток.

Ранее компания «Газпром» увеличила поставки газа в КНР почти на 40%.

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