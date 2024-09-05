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Стало известно число кредитов, выданных по семейной ипотеке в 2024 году

Мутко: с начала 2024 года в РФ выдали 240 тысяч кредитов по семейной ипотеке

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Антон Денисов/РИА Новости

С начала 2024 года в России выдали порядка 240 тысяч кредитов по семейной ипотеке. Об этом в беседе с ТАСС заявил гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

«С начала года по семейной ипотеке в РФ выдано порядка 240 тысяч кредитов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. При этом основная доля выдачи пришлась на период ажиотажного спроса в марте — июне», — рассказал Мутко.

В июле Минфин продлил семейную ипотеку до 2030 года с новыми условиями. Согласно обновленным правилам, на семейную ипотеку по ставке до 6% теперь могут претендовать семьи минимум с двумя детьми, один из которых младше шести лет. На этом фоне спрос на программу упал на 22%.

6 августа президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку изучить влияние семейной ипотеки на отечественный рынок кредитования. При необходимости ведомства должны предоставить предложения по изменению условий льготной программы.

Ранее Путин спрогнозировал, как окончание программы льготной ипотеки скажется на рынке жилья.

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