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В Минстрое заявили о росте интереса федеральных застройщиков к Дальнему Востоку

Замглавы Минстроя Стасишин: география застройки Дальнего Востока растет

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Все больше федеральных застройщиков интересуются проектами на Дальнем Востоке, рассказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на сессии «Комплексное развитие территорий: новые горизонты жилищного строительства» в рамках IX Восточного экономического форума.

По его словам, 2 года назад федеральных застройщиков на Дальнем Востоке было в разы меньше.

«Сегодня география расширяется, и, я думаю, что будет большая конкуренция за те земли и те территории, которые подготовлены командой института ДОМ.РФ», — сказал он.

Стасишин добавил, что в России следует сократить сроки выхода проект на стадию строительства.

«От момента идеи и покупки за бридж-кредит земли или права на заключение КРТ до выхода на стройку должно проходить минимальное количество времени», — сказал он.

Замминистра Минстроя отметил, что во время проектирования, экспертизы и других процедур платиться большая ставка и процент.

Он подчеркнул, что региональным и муниципальным властям следует активнее взаимодействовать с застройщиками.

Напомним, IX Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

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