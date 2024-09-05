Россия сможет выйти на первое место в мире по майнингу в ближайшие 3 года

Россия стала одним из мировых лидеров по майнингу, это связано с профицитом энергомощностей в Сибири. Об этом на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что инфраструктура экономики больших данных и искусственного интеллекта активно развивается и на Дальнем Востоке. Правительство будет поддерживать эти программы.

Ранее в рамках Восточного экономического форума роль криптовалют и искусственного интеллекта в современном мире обсудили участники сессии «Промышленный майнинг: новый драйвер цифровой экономики и международных отношений».

Сегодня Россия занимает второе место по объемам майнинговых мощностей, а по темпам роста объемов производства обгоняет лидера рынка США. После того как Путин в августе подписал законы, первый из которых – регулирует отрасль, а второй разрешает рассчитываться криптовалютой за импорт – эксперты ожидают увеличение темпов наращивания производства. И это заметно уже сейчас – только за август спрос на оборудование для промышленных дата-центров в России вырос в три раза. Участники дискуссии связывают это в том числе с большим интересом к российской криптоиндустрии зарубежных инвесторов, прежде всего из Азии и Ближнего Востока.

«На протяжении последних лет отрасль в России развивалась за счет синергии, за счет партнерства с азиатскими инвесторами и партнерами из Ближнего Востока. Сейчас это дает новый стимул для того, чтобы эта отрасль выходила на абсолютно новый уровень. Поэтому мы наблюдаем попытки Соединенных Штатов и в этой отрасли доминировать. Но здесь гораздо больше у нас конкурентных преимуществ. Поэтому в этой гонке мы обгоним и перегоним Америку», — отметил владелец и генеральный директор крупнейшего в Евразии оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец.

Конкурентные преимущества России – это, прежде всего, профицит электроэнергии, ее сравнительно недорогая цена для промышленности, кадровый потенциал, а также интерес зарубежных инвесторов. Участники дискуссии пришли к выводу, что все это позволит России кратно увеличить объемы производства и выйти на первое место в мире по майнингу уже в ближайшие 2-3 года.

Говорили на площадке не только о внешнеполитических плюсах от развития в России криптоотрасли. Но и о том, что майнинг дает регионам. Так, участники дискуссии отметили, что Дальний Восток – перспективная территория для строительства новых центров обработки данных. Уже в октябре здесь откроется один из крупнейших в России дата-центров для энергоемких вычислений на 100 мегаватт.

«Я думаю, что это наш один из таких первых шагов на территории Дальнего Востока, но точно далеко не последний. Дальний Восток богат энергетическими ресурсами. Поэтому, безусловно, здесь отрасль будет развиваться», — отметил Рунец.