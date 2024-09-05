На ВЭФ презентовали проект «Академии баскетбола» в Калининграде

«Газпромбанк» и Российская федерация баскетбола (РФБ) презентовали на ВЭФ-2024 реализуемый в настоящее время проект «Академии баскетбола» в Калининграде. Это типовое решение по созданию баскетбольных центров в разных регионах страны, сообщили в пресс-службе банка.

Напомним, в прошлом году на ВЭФ-2023 первый вице-президент «Газпромбанка» Павел Бруссер и президент РФБ Андрей Кириленко подписали соглашение о сотрудничестве в области создания типовых центров баскетбола в 79 регионах России.

Федерация станет их единым оператором, а «Газпромбанк» выступит участником проектных компаний и организатором финансирования.

Сейчас в Калининграде ведется строительство «Академии баскетбола», которая будет включать площадку, бассейн и тренажерный зал.

Типовое решение позволяет создавать как средние, площадью до 7 тыс. кв. м, так и крупные объекты, площадью от 7 до 9 тыс. кв. м.

Презентованное решение позволяет упаковывать проекты под ключ и впоследствии эффективно управлять такими объектами, отметили в «Газпромбанке».

В финансовой организации рассказали, что в типовых баскетбольных центрах можно будет проводить соревнования среди клубных и сборных команд. Также эти спортивные объекты помогут регионам привлечь дополнительные инвестиции в развитие спорта, оптимизировать расходы бюджета за счет федеральной поддержки и предоставления льготного финансирования.

Первый вице-президент «Газпромбанка» Алексей Чичканов назвал проекты по строительству объектов социальной инфраструктуры безусловным приоритетом кредитной организации.

«Инфраструктура для занятий спортом — такая же важная составляющая комфортной среды, как школы, поликлиники, парки. Плюс ко всему она стимулирует строительство нового жилья и развитие дорог. Уверен, что спорт высших достижений и здоровый образ жизни — перспективные направления для применения механизмов государственно-частного партнерства в регионах», — отметил Чичканов.

По мнению президента РФБ Андрея Кириленко, важно не только расширять баскетбольную географию и строить современные центры, но и оптимизировать управление ими в дальнейшем, чтобы новые объекты привлекали максимальное количество спортсменов и посетителей, а также приносили доход региону.