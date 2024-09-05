Путин рассказал, что заставляет сотрудников Минфина РФ нервничать

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудники министерства финансов страны начинают нервничать из-за предложений о вводе дополнительных преференций в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом пишет РИА Новости.

Как сказал глава государства, власти стремятся создать на Дальнем Востоке конкурентные условия и преимущества. В том числе речь идет о планах запустить в соответствующих регионах международные территории опережающего развития, а также о создании Свободного порта Владивостока с особыми таможенным и налоговым режимами.

«Здесь очень много преференций создано. Когда мы начинаем в правительстве это обсуждать, министерство финансов начинает нервничать: «Еще какие-то условия хотите придумать? <...> Хватит». <...> Они не нервные ребята, у них все в порядке со здоровьем», — отметил российский лидер во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

В то же время Путин выразил уверенность, что руководству страны надо активнее заняться привлечением китайских инвесторов в ДФО. По его словам, пока властям РФ не удается получить достаточно средств от партнеров из КНР.

«Условия у нас создаются, они в целом очень хорошие, но есть над чем работать», — подчеркнул президент.

Ранее российский лидер предложил повысить выплаты на ипотеку для семей на Дальнем Востоке.