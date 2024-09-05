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Путин раскрыл сроки запуска проектов на острове Большой Уссурийский

Путин: запуск проектов на острове Большой Уссурийский состоится в 2025 году

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Алексей Майшев/РИА Новости

Старт проектов на острове Большой Уссурийский запланирован на следующий год. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

Глава государства рассказал, что в мае этого года во время государственного визита в Китай, лидеры двух стран договорились о совместной работе над этим проектами.

Путин выразил уверенность в том, что проекты придадут мощный импульс развитию Хабаровска и всего дальневосточного региона. Президент попросил правительство заняться всеми организационными и финансовыми вопросами, чтобы приступить к реализации этого плана уже в 2025 году.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее Путин заявил о планах России расширять сотрудничество с другими странами.

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