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Путин спрогнозировал, как окончание программы льготной ипотеки скажется на рынке жилья

Путин: провала по строительству жилья в России в 2025 году не будет

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Провала по строительству жилья в регионах России в следующем году не будет. С таким обещанием выступил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом глава государства отметил, что завершение программ льготной ипотеки, «не может не сказаться на рынке жилищного строительства».

Путин напомнил, что строительство нового жилья сейчас поддерживается льготной ипотекой Дальнего Востока, ипотекой Арктики, семейной, а также ипотекой для IT-специалистов.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин на ВЭФ рассказал, что по итогам 2023 года ввод жилья на душу населения на Дальнем Востоке составил 0,57 квадратных метра на человека.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее в России призвали заменить ипотеку и лизинг жилья кооперативами.

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ВЭФ-2024
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