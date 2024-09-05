Путин: план объединить европейскую и дальневосточную системы газопроводов будет реализован

План «Газпрома» объединить две газотранспортных системы — европейскую и дальневосточную — будет исполнен, пообещал президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«Все это в наших планах, все это будет реализовано», — сказал он.

Объединение систем позволит обеспечить газом значительную часть населения, отметил президент. Сейчас во многих регионах Дальнего Востока не хватает газовой генерации.

Путин также отметил, что Россия не отказывается поставлять газ в Европу через Украину в 2025 году. При этом Москва никак не может повлиять на транзит в случае отказа от продления договора со стороны Киева, подчеркнул он.

В августе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «Нафтогаз Украины» не будет продлевать соглашение с российским «Газпромом» о прокачке газа после истечения договора в конце текущего года.

Ранее в российский посол в Вене заявил, что Австрия не сможет заместить российский газ.