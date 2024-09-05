Путин предостерег от «закрытия» российской энергетики

Попытки «закрыть» российскую энергетику и отказаться от энергоносителей из РФ могут негативно сказаться на мировой экономике. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По мнению главы государства, заявления об отказе от энергоносителей из РФ делаются «не от большого ума», а из-за высокомерия и самоуверенности. При этом мировое потребление находится на пределе, указал он.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание. Глава государства участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: накануне он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее Путин напомнил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину.