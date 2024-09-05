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Названа доля нацвалют в расчетах России с БРИКС

Путин: доля нацвалют в расчетах России с партнерами по БРИКС достигает 65%

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Максим Богодвид/РИА Новости

Порядка 65% всех расчетов России с партнерами по БРИКС осуществляются в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. Его слова приводит ТАСС.

«Россия не проводит «политику дедолларизации», это не она отказалась от расчетов в долларах, а ей отказали», — отметил он.

Путин также указал на большое количество заявок на вступление или сотрудничество с альянсом. По его словам, интерес проявляют более 30 государств.

Сейчас членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ. В настоящее время председателем альянса является РФ.

На днях Турция официально направила заявку на вступление в БРИКС. Почему страна НАТО решила присоединиться к альянсу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о присоединении к банку БРИКС нового члена.

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