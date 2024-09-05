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Путин обвинил США в дедолларизации России

Путин: Россия не проводит политику дедолларизации, ее к этому подтолкнули США

Российская Федерация не проводит «политику дедолларизации», это не она отказалась от расчетов в американских долларах, а ей отказали. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, передает РИА Новости.

По словам главы государства, Соединенные Штаты непрофессиональными и глупыми действиями подталкивают к отказу от доллара, именно Вашингтон отказал Москве в долларовом обслуживании, думая, что после этого российская экономика рухнет.

Путин назвал отказ от доллара естественным процессом, который не связан с политической конъюнктурой, а американские власти этот процесс просто подталкивают.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

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