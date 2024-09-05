Путин назвал главный принцип экономики будущего

Экономика будущего строится вокруг человека — это один из главных ее принципов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. Его цитирует ТАСС.

Старая модель, в которой сначала строились заводы, а потом уже государство думало о тех, кто там будет работать, изжила себя, отметил он.

«Такая логика не только несправедлива, она просто не работает в современной экономике, в экономике будущего, которая буквально строится вокруг человека», — сказал Путин.

До этого президент предложил поставить точку в вопросе ставок по дальневосточной и арктической ипотекам и сохранить их на уровне 2% годовых.

До этого в России спрогнозировали объем выдачи ипотеки по итогам 2024 года. Ожидается, что общая сумма составит порядка 5,1 трлн рублей.

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