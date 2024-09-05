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Эксперт предрек рост зарплат россиян

Экономист Еремкин: зарплаты россиян вырастут на 4% в 2025 году

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Depositphotos

Зарплаты россиян в 2025 году вырастут на 4-5%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.
 
«Зарплаты продолжат расти и в следующем году, поскольку экономика находится в состоянии дефицита предложения и высокого спроса в отдельных отраслях на труд. С января 2024 года уровень безработицы сократился на 0,5 процентных пункта, достигнув рекордных 2,4% по итогам июля. Ситуация с безработицей вряд ли радикально изменится в 2025 году», — отметил экономист.

По его словам, благодаря росту зарплат россияне будут больше тратить, что положительно скажется на ВВП РФ (валовый внутренний продукт — прим.ред). По оценке экономиста, ВВП в следующем году увеличится на 2-3%.
 
Еремкин пояснил, что большие доходы россиян (а именно зарплата является ключевым источником доходов) создают условия для увеличения расходов на конечное потребление. Экономист уточнил, что по итогам 2023 года на конечное потребление домашних хозяйств приходилось 50,1% от ВВП страны, а рост за год составил 6,5% в реальном выражении. Зарплаты же в прошлом году выросли на 8,2%.

До этого сенатор Ольга Епифанова объяснила разницу в зарплатах специалистов одной профессии.

 

 

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