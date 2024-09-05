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Налоговик назвала справедливую опцию для самозанятых

Solar Staff: нужно засчитывать трудовой стаж самозанятым при повышении налога

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В случае повышения налога для самозанятых с 4-6% до 13%, справедливо было бы засчитывать им трудовой стаж для формирования будущей пенсии. То есть стаж в этом случае должен засчитываться, как штатным сотрудникам. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала руководитель налоговой поддержки сервиса для безопасных сделок с проектными исполнителями Solar Staff Анастасия Рязанцева.

«Самозанятым, действительно, не засчитывается трудовой стаж в рамках их деятельности (за исключением добровольно страхующихся). Стоит отметить, что повышение налогов для самозанятых без предоставления им трудового стажа и других социальных гарантий будет воспринято крайне негативно. В этом контексте особенно остро стоит вопрос справедливости и поддержки малого бизнеса», — отметила Рязанцева.

По ее словам, пока российские власти официально не высказались насчет повышения налога для самозанятых, но то и дело разговоры об этом всплывают в публичном поле.

Сейчас статус самозанятого подразумевает уплату налога в размере 4% (если услуги оказываются физическим лицам) или 6% (если услуги оказываются юридическим лицам, в том числе и иностранным). Данный льготный режим был введен в 2019 году для поддержки микропредпринимательства и определенных категорий граждан, чтобы вывести их деятельность из тени и официально легализовать. Министр финансов Антон Силуанов пообещал сохранение режима до 2028 года.

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