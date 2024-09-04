США и Канада закупились российской фанерой

Канада по итогам первого полугодия нарастила импорт фанеры из России в 2,3 раза, до 7,7 тыс. кубов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Lesprom Network.

В денежном выражении поставки российского стройматериала в североамериканскую страну взлетели более чем вдвое и составили $2,9 млн.

США также увеличили закупки фанеры у России. За январь — июнь Штаты приобрели 83,8 тыс. кубов товара, что на 10% превышает показатель за аналогичный период 2023 года. При этом в стоимостном выражении поставки по направлению, напротив, снизились. Просадка составила 16%. Всего США заплатили РФ за поставки $37,3 млн.

Лидером по закупкам российской фанеры по итогам первых шести месяцев стал Китай. Азиатская страна за период нарастила импорт в 2,1 раза, до 173 тыс. кубов. В денежном выражении поставки выросли в 1,8 раза, до $84,7 млн.

До этого эксперт спрогнозировал улучшение ситуации с международной оплатой в 2025 году.

Ранее была названа доля Азии во внешней торговле России.