Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США и Канада закупились российской фанерой

Канада за полгода нарастила импорт фанеры из России в 2,3 раза

close
Shutterstock

Канада по итогам первого полугодия нарастила импорт фанеры из России в 2,3 раза, до 7,7 тыс. кубов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Lesprom Network.

В денежном выражении поставки российского стройматериала в североамериканскую страну взлетели более чем вдвое и составили $2,9 млн.

США также увеличили закупки фанеры у России. За январь — июнь Штаты приобрели 83,8 тыс. кубов товара, что на 10% превышает показатель за аналогичный период 2023 года. При этом в стоимостном выражении поставки по направлению, напротив, снизились. Просадка составила 16%. Всего США заплатили РФ за поставки $37,3 млн.

Лидером по закупкам российской фанеры по итогам первых шести месяцев стал Китай. Азиатская страна за период нарастила импорт в 2,1 раза, до 173 тыс. кубов. В денежном выражении поставки выросли в 1,8 раза, до $84,7 млн.

До этого эксперт спрогнозировал улучшение ситуации с международной оплатой в 2025 году.

Ранее была названа доля Азии во внешней торговле России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами