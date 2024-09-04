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Россияне рассказали о своем отношении к Восточному экономическому форуму

Почти треть опрошенных россиян следят за Восточным экономическим форумом

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Фонд «Росконгресс»

Четверо из десяти опрошенных россиян — 38% — заявили, что слышали про Восточный экономический форум (ВЭФ) и следят за событием. 52% отметили, что слышали что-то о форуме, но за ним не следят, а 9% не слышали о событии вообще. Это следует из опроса, проведенного «Финансами Mail». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Самой популярной у россиян темой ВЭФ стали международные отношения России — ими интересуется больше всего респондентов (23%). На втором месте оказались вопросы экономического развития страны (20%), а на третьем — направление российского технологического развития (15%). Около 25% заявили, что ничего не знают о темах, которые представлены на форуме (11%), или не интересуются ни одной из тем ВЭФ (14%).

За предстоящим пленарным заседанием с президентом РФ Владимиром Путиным, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом собираются следить 29% опрошенных. При этом каждый пятый респондент планирует следить за основной программой форума (10%) или за всеми программами одновременно (11%), еще 3% интересуются культурной программой, а 1% — спортивной. 38% отметили, что не интересуются ни одной из программ, а 9% затруднились с ответом.

Большинство опрошенных считают, что со странами, принимающими участие в ВЭФ, следует развивать отношения в области торговли (28%), информационных технологий (13%), машиностроения (9%) и ВПК (8%). Участники опроса назвали приоритетными для России отрасли машиностроения (39% респондентов), сельского хозяйства (16%), информационных технологий (12%) и мобильной связи и телекоммуникаций (6%). Прежде всего, по мнению респондентов, России следует развивать отношения со странами БРИКС в целом (50%), с Китаем (14%), странами НАТО в целом (11%) и с США (8%).

Опрос проходил 3-4 сентября среди более чем 3,2 тыс. россиян. 57% респондентов — мужчины, 43% — женщины.

Ранее эксперт объяснила, зачем страна НАТО Турция хочет вступить в БРИКС.

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