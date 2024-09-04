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Экономист назвал меры по стабилизации торговых расчетов РФ с другими странами

Экономист Осипов: цифровой рубль стабилизирует расчеты РФ с другими странами

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Заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов в интервью Tsargrad.tv обозначил первоочередные меры, которые следует принять Банку России, чтобы стабилизировать систему расчетов в рамках торговли с другими странами. Одной из них, по его словам, является введение цифрового рубля.

«Это и организация платформы BRICS Bridge, которая, собственно говоря, и должна обеспечить международные платежи между государствами БРИКС и другими странами, которые захотят присоединиться к этой платежной системе. Она не будет зависеть от США и их союзников и, соответственно, не сможет подвергнуться санкционному давлению», — отметил Осипов.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов до этого предположил, что проблемы с международными расчетами начнут постепенно разрешаться с 2025 года.

Санкции действительно затруднили торговлю между странами: китайские поставщики стали отказываться работать с РФ, боясь последствий, признал эксперт. С другой стороны, по его словам, заинтересованные предприниматели из КНР стали впервые сами искать обходные пути поставок товаров в РФ, не желая терять прибыль.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в свою очередь заявил, что легализация в России криптовалют и майнинга может благотворно повлиять на экономику страны, упростив импорт в условиях санкций.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании электроники и бытовой техники.

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