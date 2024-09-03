Сбер зафиксировал рост объема переводов из России в Индию в 100 раз

В январе — августе текущего года количество переводов из России в Индию выросло в 40 раз по сравнению с показателями за весь 2023 год. Об этом в интервью Reuters сообщил заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

«Количество переводов из России в Индию выросло в 40 раз за восемь месяцев этого года по сравнению с 2023 годом, а сумма – почти в 100 раз. Люди начали переводить деньги, раньше на это вообще не было спроса», — заявил он.

Для туристов из РФ, которые прилетают в Индию, и индийских туристов в Россию прорабатываются вопросы проведения безналичных расчетов в поездках. Традиционно карты в Индии не очень популярны, люди рассчитываются чаще всего с использованием технологий QR-кодов.

До этого Сбер сообщил о росте интереса своих клиентов к индийской рупии и считает текущие механизмы определения курса валютной пары рупия-рубль адекватными.

10 августа министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что Россия направила Индии предложение о запуске безвизового группового туристического обмена между странами.

В начале июля издание The Economic Times сообщало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Москву планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным разработку механизмов быстрого перевода денег между двумя странами.

Ранее объем расчетов в нацвалютах РФ и Индии вырос в четыре раза.