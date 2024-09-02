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Индия резко нарастила закупки масла из России

«Агроэкспорт»: поставки подсолнечного масла из России в Индию выросли в 2,5 раза

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Depositphotos

В первом полугодии 2024 года экспорт подсолнечного масла из России в Индию вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

«Поставки из России за I полугодие 2024 года составили 1 млн тонн на $965,2 млн, что в 2,5 раза больше в натуральном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия находится на первом месте в списке стран-импортеров подсолнечного масла в Индию. На второй строчке — Украина, на третьей — Румыния.

В апреле руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов заявил, что поставки подсолнечного масла из России в Индию в 2023 году удвоились по сравнению с предыдущим годом.

По его словам, основными товарными группами в российском аграрном экспорте в Индию в 2023 году стали подсолнечное масло (77% от общего объема экспорта), соевое масло, чечевица, горох и кориандр. При этом за последние три года поставки продукции российского АПК в Индию выросли в 3,5 раза.

Ранее индийский экспорт в Россию побил исторический рекорд.

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