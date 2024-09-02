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Сбер представит технологические сервисы на Восточном экономическом форуме

Сбер проведет пять собственных сессий на Восточном экономическом форуме

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Фонд «Росконгресс»

Сбер представит технологические сервисы для человека, бизнеса и государства на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, сообщили в пресс-службе банка.

Также компания проведет пять собственных сессий, спикеры банка примут участие в ключевых дискуссиях и подпишут более 50 соглашений.

Топ-менеджеры Сбера станут модераторами и участниками сессий, посвященных развитию искусственного интеллекта и российско-китайских экономических отношений, привлечению инвестиций, вопросам изменения климата и устойчивого развития, государственно-частному партнерству, борьбе с киберпреступностью, созданию современной инфраструктуры, совершенствованию здравоохранения и другим темам.

Так, 3 сентября в 12:30 директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов проведет сессию «Цифровые медицинские помощники в России — достижения и перспективы».

На следующий день в 10:00 начнется сессия Сбера и Китайско-европейской ассоциации технико-экономического сотрудничества на тему российско-китайского сотрудничества в автомобильной отрасли.

После нее в 12:30 пройдет сессия ВЭБ.РФ и Минвостокразвития, посвященная инвестированию в условиях дорогих денег. Модератором станет первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

Следующая сессия Сбера «Китайский бизнес в России: новые горизонты и преимущества локализации» состоится в 15:00.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов 5 сентября в 12:30 проведет сессию, посвященную противодействию кибермошенничеству.

В молодежный день ВЭФ, 6 сентября, в 12:00 стартует сессия «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта». Эксперты обсудят развитие технологий искусственного интеллекта (AI).

На форуме будет работать стенд Сбера, который представит финансовые сервисы, технологии искусственного интеллекта, умные устройства, цифровые решения для образования, медицины, транспорта, кибербезопасности и устойчивого развития, инфраструктурные проекты в области туризма и недвижимости.

Сбер выступает официальным партнером IX Восточного экономического форума, который.

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