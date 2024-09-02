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Россия обсуждает с Монголией поставки топлива по льготным ценам

Путин: Россия обсуждает с Монголией поставки топлива и ГСМ по льготным ценам

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Depositphotos

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Улан-Батор прорабатывают соглашение, предусматривающее поставки в Монголию топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) по льготным ценам. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своей поездки в Монголию.

По его словам, РФ всегда готова откликнуться на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей Монголии в топливе и ГСМ по таким ценам.

«Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что в последние годы две страны прорабатывают несколько новых перспективных проектов в экономике и промышленности, в том числе строительство трансмонгольского газопровода из Российской Федерации в Китай, модернизацию и повышение эффективности совместного предприятия — Улан-Баторской железной дороги, реконструкцию ТЭЦ-3 Улан-Батора.

Президент России 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом.

До этого Путин заявил, что отношения РФ и Монголии складываются на основе позитивного фундамента взаимодействия и дружбы.

Ранее МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда.

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